На Сумщине прогремело 74 взрыва за день из-за вражеских обстрелов

Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения

Генеральный штаб сообщил, что произошло 64 боевых столкновения. россия нанесла ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по украинским войскам и населенным пунктам, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры.