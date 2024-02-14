На Сумщине прогремело 74 взрыва за день из-за вражеских обстрелов
Российская армия обстреляла восемь населенных пунктов в Сумской области из минометов, артиллерии и беспилотников, вызвав, по данным местных властей, 74 взрыва 14 февраля.
Республиканцы не будут голосовать за пакет международной помощи, пока не будут утверждены меры по безопасности границ США
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет проводить немедленное голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, пока не будут одобрены меры по безопасности границ.
Спикер Джонсон отреагировал на заявления о "национальной угрозе для США"
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что общественности не стоит волноваться после того, как конгрессмен призвал Байдена рассекретить информацию о засекреченной угрозе национальной безопасности.
Россия хочет вывести ядерное оружие в космос - ABC News
Россия хочет использовать ядерное оружие в космосе против спутников, согласно сообщениям ABC News и членов Конгресса.
Армейцы рф обстреляли Херсон: погиб 19-летний юноша
19-летний парень умер в больнице от ранений, полученных во время российского обстрела Херсона 14 февраля.
"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters
Серьезная угроза национальной безопасности, о которой предупреждает Палата представителей США, связана с российскими космическими операциями.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения
Генеральный штаб сообщил, что произошло 64 боевых столкновения. россия нанесла ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по украинским войскам и населенным пунктам, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры.
Ракетный удар по Великому Бурлуку: прокуратура начала расследование
Прокуратура начала расследование российского ракетного удара по Великому Бурлуку в Харьковской области, в результате которого были разрушены жилые дома, а люди оказались под завалами.
В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены
По предварительным данным, в результате стрельбы в москве возле гостиницы на улице Плющихе ранения получили три человека.
Официально заработали коалиции ПВО и дронов: Умеров по результатам "Рамштайна"
Министр обороны Умеров объявил об официальном запуске Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и Коалиции беспилотников после 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.