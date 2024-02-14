Армейцы рф обстреляли Херсон: погиб 19-летний юноша

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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12.02.24  •  202033 просмотра

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  222876 просмотра

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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19-летний парень умер в больнице от ранений, полученных во время российского обстрела Херсона 14 февраля.

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Дроны, ПВО, самолеты, разминирование: Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания "Рамштайн"

Министр обороны Умеров обсудил результаты 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая формирование коалиций для оказания Украине помощи по противовоздушной обороне, беспилотникам и разминированию.

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Дроны, ПВО, самолеты, разминирование: Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания "Рамштайн"