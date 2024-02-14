Армейцы рф обстреляли Херсон: погиб 19-летний юноша

Из-за атаки россиян по Херсону 14 февраля погиб 19 летний юноша. О жертве российского обстрела сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

К сожалению, из-за вражеских обстрелов погиб человек. 19-летний юноша, который получил травмы сегодня днем, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь. Искренние соболезнования семье погибшего. - написал Прокудин.

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Ранее УНН писал о том что российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Сообщалось о трех раненых гражданских. Среди них - 14-летний ребенок, за жизнь которого борются медики. Среди травмированных был и 19-летний парень и пожилой мужчина.

Поэтому из-за этого обстрела Херсона погиб один человек, и еще два получили ранения.

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