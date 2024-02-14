Армейцы рф обстреляли Херсон: погиб 19-летний юноша
19-летний парень умер в больнице от ранений, полученных во время российского обстрела Херсона 14 февраля.
"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters
Серьезная угроза национальной безопасности, о которой предупреждает Палата представителей США, связана с российскими космическими операциями.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения
Генеральный штаб сообщил, что произошло 64 боевых столкновения. россия нанесла ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по украинским войскам и населенным пунктам, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры.
Ракетный удар по Великому Бурлуку: прокуратура начала расследование
Прокуратура начала расследование российского ракетного удара по Великому Бурлуку в Харьковской области, в результате которого были разрушены жилые дома, а люди оказались под завалами.
В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены
По предварительным данным, в результате стрельбы в москве возле гостиницы на улице Плющихе ранения получили три человека.
Официально заработали коалиции ПВО и дронов: Умеров по результатам "Рамштайна"
Министр обороны Умеров объявил об официальном запуске Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и Коалиции беспилотников после 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы в Софии, в третий раз став абсолютной чемпионкой Европы.
рф получит ответ: Зеленский о жестоком обстреле Селидово
Президент Зеленский осудил российский обстрел Селидово, в результате которого погибли три человека, включая мать и сына, и пообещал ответить на атаку на украинский город.
Донецкая область: россияне обстреляли Краматорск, есть разрушения
14 февраля россияне нанесли артиллерийский удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого было разрушено десяток частных домохозяйств вблизи жилых кварталов, хотя обошлось без жертв.
Дроны, ПВО, самолеты, разминирование: Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания "Рамштайн"
Министр обороны Умеров обсудил результаты 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая формирование коалиций для оказания Украине помощи по противовоздушной обороне, беспилотникам и разминированию.