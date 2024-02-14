росіяни вкотре обстріляли Херсон: троє поранених, серед них у важкому стані 14-річна дитина
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Херсона поранення отримали троє цивільних, у тому числі 14-річна дитина.
російські військові сьогодні в черговий раз обстріляли Херсон. Наразі відомо про трьох поранених цивільних. Серед них - 14-річна дитина, за життя якої борються медики, 19-річний хлопець та літній чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російські окупаційні війська вкотре за день бʼють по Херсону. На цю годину відомо про трьох постраждалих. У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину
За словами Прокудіна, у неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя.
Також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.
Під ворожий удар потрапив й 19-річний хлопець. Внаслідок обстрілу він отримав поранення ноги.
Херсон зазнав чергового удару рф: поранено жінку14.02.24, 14:42 • 60015 переглядiв