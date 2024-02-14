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Херсон зазнав чергового удару рф: поранено жінку

Херсон зазнав чергового удару рф: поранено жінку

Київ • УНН

 • 60015 перегляди

60-річна жінка була поранена, коли російські війська обстріляли Херсон

Російські війська вкотре вдарили по Херсону, відомо про постраждалу жінку, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.

російська армія обстріляла Херсон. Внаслідок ворожого удару постраждала 60-річна жінка. У потерпілої діагностували травму кінцівки

- повідомили в ОВА у Telegram.

Як повідомляється, херсонку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив у Telegram, що жінка 1963 р.н. із звернулася до медиків "закритим переломом голівки лівої променевої кістки".

По Херсонщині росіяни випустили 164 снаряди, є загиблий та 6 поранених14.02.24, 08:19 • 29533 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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