Херсон зазнав чергового удару рф: поранено жінку
Київ • УНН
60-річна жінка була поранена, коли російські війська обстріляли Херсон
Російські війська вкотре вдарили по Херсону, відомо про постраждалу жінку, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.
російська армія обстріляла Херсон. Внаслідок ворожого удару постраждала 60-річна жінка. У потерпілої діагностували травму кінцівки
Як повідомляється, херсонку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив у Telegram, що жінка 1963 р.н. із звернулася до медиків "закритим переломом голівки лівої променевої кістки".
По Херсонщині росіяни випустили 164 снаряди, є загиблий та 6 поранених14.02.24, 08:19 • 29533 перегляди