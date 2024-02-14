Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина

Российские войска в очередной раз ударили по Херсону, известно о пострадавшей женщине, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

российская армия обстреляла Херсон. В результате вражеского удара пострадала 60-летняя женщина. У пострадавшей диагностировали травму конечности - сообщили в ОВА в Telegram.

Как сообщается, херсонку доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко уточнил в Telegram, что женщина 1963 г.р. с обратилась к медикам с "закрытым переломом головки левой лучевой кости".

По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых