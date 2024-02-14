По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 37 раз, известно об одном погибшем и 6 раненых людей, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 164 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 37 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинские учреждения и учебное заведение в Херсоне.

В Херсоне взрывы, россияне обстреливают город из различного вооружения