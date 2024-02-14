В Херсоне взрывы, россияне обстреливают город из различного вооружения

В Херсоне раздаются взрывы из-за вражеского обстрела. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

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Херсон массированно обстреливают войска рф из различного вооружения! проинформировал Мрочко.

Он призвал горожан спускаться в укрытие и не подходите к окнам.

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