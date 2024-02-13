Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  144815 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  175897 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  174483 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  280473 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  333232 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  273583 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  302417 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325688 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256739 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека

Российские войска обстреляли село Михайловка Херсонской области, в результате чего 52-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а 48-летний мужчина - тяжелые.

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Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека

Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение

Украинские правоохранители установили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против украинских войск на юго-востоке Украины.

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Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение

рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области

Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.

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рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области

Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль

Украина усиливает строительство фортификационных сооружений вдоль всей линии фронта. Премьер-министр сообщил, что вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых фортификационных сооружений.

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Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль

В небе над Киевской областью были сбиты две российские ракеты "Циркон". Экспертиза обломков продолжается - Александр Рувин

Эксперты продолжают исследовать обломки двух ракет "Циркон", сбитых во время российской атаки на Украину, чтобы определить их характеристики и технологию.

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В небе над Киевской областью были сбиты две российские ракеты "Циркон". Экспертиза обломков продолжается - Александр Рувин

Поставлял комплектующие военно-космическим силам рф: в ГУР прокомментировали пожар на московском заводе

На московском заводе, который поставляет компоненты для российских космических сил, произошел пожар, причиной которого Главное управление разведки Минобороны Украины назвало "российскую агрессию против Украины".

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Поставлял комплектующие военно-космическим силам рф: в ГУР прокомментировали пожар на московском заводе

Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 - Шмыгаль

Украина готовит инфраструктуру для истребителей F-16 и надеется получить их вскоре для усиления противовоздушной обороны, как прокомментировал премьер-министр и другие лица продолжающиеся тренировки и подготовку.

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Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 - Шмыгаль

Состоялось первое заседание промышленно-оборонного комитета: детали

Состоялось первое заседание Комитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины, призванное синхронизировать деятельность и сделать ее более эффективной.

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Состоялось первое заседание промышленно-оборонного комитета: детали

Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе

Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили российскую ракету Х-59, но ее осколки повредили два здания, нежилую новостройку и многоэтажку, никто не пострадал.

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Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе

Реакция премьера Эстонии на объявление в розыск россией: это знакомая тактика террора, но поддержка Украины продолжится

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что будет продолжать громко поддерживать Украину, несмотря на объявление ее в российский розыск. Действия россии она назвала привычной тактикой запугивания.

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Реакция премьера Эстонии на объявление в розыск россией: это знакомая тактика террора, но поддержка Украины продолжится