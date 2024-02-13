Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека

Оккупационные войска рф нанесли удар по селу Михайловка, что на Херсонщине. В результате обстрела ранены два человека. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

Под вражеским огнем оказалось село Михайловка. Пострадали два человека, которые на момент обстрела находились во дворе дома. Их доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями - резюмировали в ОВА.

Отмечается, что состояние 52-летней женщины медики оценивают как средней тяжести. Зато мужчина, 48 лет, получил тяжелые травмы. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

Днем россияне обстреляли Херсон в результате чего пострадали две женщины. Под массированным огнем оказались остановка общественного транспорта, жилые дома, сразу два медицинских учреждения.

российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека