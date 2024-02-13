российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека

российская армия ударила с беспилотника по жилому дому в Гавриловке, что на Херсонщине. Есть раненые, передает УНН.

Как сообщили в Херсонской ОГА, во двор дома оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Из-за этого пострадали два человека.

"Обломочные ранения и взрывные травмы получили 71-летняя женщина и мужчина, 36 лет. Обоих пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА