По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА

Херсонскую область за прошедшие сутки российские войска обстреляли 33 раза, известно о двух раненых людях, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 33 обстрела, выпустив 215 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 25 снарядов (...) Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

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