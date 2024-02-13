По Херсону росіяни випустили 25 снарядів, по області 33 обстріли, є поранені - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 33 рази обстріляли Херсонську область, двоє людей отримали поранення.
Херсонську область минулої доби російські війська обстріляли 33 рази, відомо про двох поранених людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 33 обстріли, випустивши 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 25 снарядів. (...) Через російську агресію 2 людини дістали поранення
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
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