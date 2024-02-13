російський безпілотник скинув вибухівку на будинок у Херсонській області, поранено двох людей

російська армія вдарила з безпілотника по житловому будинку у Гаврилівці, що на Херсонщині. Є поранені, передає УНН.

Як повідомили в Херсонській ОВА, на подвірʼя оселі окупанти скинули вибухівку з дрона. Через це постраждали двоє людей.

"Уламкові поранення та вибухові травми отримали 71-річна жінка та чоловік, 36 років. Обох потерпілих доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

По Херсону росіяни випустили 25 снарядів, по області 33 обстріли, є поранені - ОВА