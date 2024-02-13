російський безпілотник скинув вибухівку на будинок у Херсонській області, поранено двох людей
Київ • УНН
російська армія поранила двох людей, скинувши вибухівку з безпілотника на житловий будинок у Гаврилівці Херсонської області.
російська армія вдарила з безпілотника по житловому будинку у Гаврилівці, що на Херсонщині. Є поранені, передає УНН.
Як повідомили в Херсонській ОВА, на подвірʼя оселі окупанти скинули вибухівку з дрона. Через це постраждали двоє людей.
"Уламкові поранення та вибухові травми отримали 71-річна жінка та чоловік, 36 років. Обох потерпілих доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
По Херсону росіяни випустили 25 снарядів, по області 33 обстріли, є поранені - ОВА13.02.24, 08:48 • 25342 перегляди