Окупанти обстріляли Михайлівку на Херсонщині: поранено двох людей
Київ • УНН
Російські війська обстріляли село Михайлівка Херсонської області, внаслідок чого 52-річна жінка отримала поранення середньої тяжкості, а 48-річний чоловік - важкі.
Окупаційні війська рф завдали удару по селу Михайлівка, що на Херсонщині. В результаті обстрілу поранено двоє людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
Деталі
Під ворожим вогнем опинилося село Михайлівка. Постраждали двоє людей, які на момент обстрілу знаходилися на подвірʼї. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями
Зазначається, що стан 52-річної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Натомість чоловік, 48 років, дістав важкі травми. Наразі потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо
Вдень росіяни обстріляли Херсон внаслідок чого постраждали дві жінки. Під масованим вогнем опинилися зупинка громадського транспорту, житлові будинки, одразу два медичних заклади.
російський безпілотник скинув вибухівку на будинок у Херсонській області, поранено двох людей13.02.24, 15:34 • 27057 переглядiв