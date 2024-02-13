Херсон знову зазнав атаки рф: під вогнем опинилися зупинка і медзаклади, двоє поранених
Київ • УНН
Дві жінки отримали поранення в результаті російського обстрілу Херсона, зокрема, біля зупинки громадського транспорту
Херсон близько 13 години знову зазнав ворожої атаки, під ударом була зупинка громадського транспорту, житлові будинки, два медичних заклади, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, травмовано двох людей, пише УНН.
Близько 13.00 російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Цього разу під масованим вогнем опинилися зупинка громадського транспорту, житлові будинки, одразу два медичних заклади. Свідки говорять, що вогонь вівся прицільний, тому дивом обійшлося без жертв
При цьому голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив у соцмережах, що під час ворожого обстрілу Херсона "пошкоджено приміщення медзакладу. Ще одне влучання – поблизу зупинки громадського транспорту. Травмувалися дві жінки. У них легкі ушкодження".
російський безпілотник скинув вибухівку на будинок у Херсонській області, поранено двох людей13.02.24, 15:34 • 27057 переглядiв