Херсон снова подвергся атаке рф: под огнем оказались остановка и медучреждения, двое раненых

Херсон около 13 часов снова подвергся вражеской атаке, под ударом была остановка общественного транспорта, жилые дома, два медицинских учреждения, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко. Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, травмированы два человека, пишет УНН.

Около 13.00 российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. На этот раз под массированным огнем оказались остановка общественного транспорта, жилые дома, сразу два медицинских учреждения. Свидетели говорят, что огонь велся прицельный, поэтому чудом обошлось без жертв - написал Мрочко в Telegram.

При этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил в соцсетях, что во время вражеского обстрела Херсона "повреждено помещение медучреждения. Еще одно попадание - вблизи остановки общественного транспорта. Травмировались две женщины. У них легкие повреждения".

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