Херсон снова подвергся атаке рф: под огнем оказались остановка и медучреждения, двое раненых
Две женщины получили ранения в результате российского обстрела Херсона, в частности, возле остановки общественного транспорта.
Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья
Омбудсмен помог восстановить право военнослужащего на увольнение с военной службы после потери конечностей, оказав помощь в получении направления на госпитализацию и содействие в прохождении военно-врачебной экспертизы.
Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк
ГБР имеет постановление на арест имущества Софии Морозюк, бывшей невесты сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, в частности двух квартир в Киеве, квартиры в Харькове и земельного участка.
Украинские врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Медикам из украинской больницы "Охматдет" удалось успешно удалить из живота ребенка 20 магнитов, которые были соединены между собой и вызвали 5 перфораций.
Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве
Партизаны Атеша обнаружили активный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", развернутый в подмосковном селе.
Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз
Женщина выиграла конкурс бизнес-идей со своим проектом вяленых томатов и использовала грант для расширения производства вяленых томатов и других продуктов.
российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека
российская армия ранила двух человек, сбросив взрывчатку с беспилотника на жилой дом в Гавриловке Херсонской области.
россия планирует молодежный фестиваль в сочи для пропаганды среди сербской молодежи
россия планирует провести "Всемирный фестиваль молодежи 2024" в Сочи для проведения пропаганды среди сербской молодежи и вербовки агентов для продвижения интересов России в Европе, говорится в отчете.
Обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС: Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики
Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, чтобы обсудить дальнейшую интеграцию энергетических рынков Украины в ЕС и увеличение экспорта электроэнергии из Украины, а также выделение ЕС 10 млн евро на поддержку тепловой генерации в Украине.
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы, местные жители сообщили, что в некоторых местах потрясло окна. Причина взрывов до сих пор неизвестна.