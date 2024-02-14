У Херсоні вибухи, росіяни обстрілюють місто з різного озброєння

У Херсоні лунають вибухи через ворожий обстріл. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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Херсон масовано обстрілюють війська рф з різного озброєння! поінформував Мрочко.

Він закликав містян спускатися в укриття та не підходьте до вікон.

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