По Херсонщині росіяни випустили 164 снаряди, є загиблий та 6 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Херсонської області загинула 1 людина, ще 6 отримали поранення.
Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 37 разів, відомо про одну загиблу та 6 поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.
У Херсоні вибухи, росіяни обстрілюють місто з різного озброєння14.02.24, 00:03 • 30950 переглядiв