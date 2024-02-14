россияне в очередной раз обстреляли Херсон: трое раненых, среди них в тяжелом состоянии 14-летний ребенок
В результате российского обстрела Херсона ранения получили трое гражданских, в том числе 14-летний ребенок.
Харьковчанин приговорен к 15 годам заключения: помогал врагу обесточить энергосистему Украины
Жителя Харькова приговорили к 15 годам заключения за то, что он передавал представителям рф информацию об электросетях Украины, помогая врагу вывести из строя электроэнергетический сектор страны.
Лубинец обсудил работу над возвращением гражданских заложников рф с представителями ООН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обсудил с представителями ООН работу по возвращению российских гражданских заложников и отметил необходимость усиления международного давления на россию.
Оккупанты отправили очередную группу фсб на оккупированные территории накануне "выборов" путина
Перед выборами Путина российская ФСБ отправила на оккупированные украинские территории больше офицеров для выявления участников движения сопротивления и обысков в домах местных жителей, похищая некоторых из них для подписания признаний.
В Черниговской области произошел конфликт между учениками лицея, один ребенок травмирован - полиция
Уголовное дело было возбуждено после того, как ученик нанес телесные повреждения другому ученику во время конфликта в лицее в Ивановской общине Черниговской области.
Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату до 2030 года
Министерство экономики обнародовало проект Национального плана по энергетике и климату, который определяет цели для энергетического сектора Украины на 2025-2030 годы, включая декарбонизацию энергетического сектора до 2050 года и экономики в целом до 2060 года.
"Рамштайн-19: Умеров очертил приоритеты, Сырский впервые присоединился как Главнокомандующий ВСУ
Министр обороны Украины очертил приоритеты заседания оборонной контактной группы, сосредоточившись на увеличении оборонного производства, беспилотниках и технологиях, а также на решении неотложных и долгосрочных вызовов.
В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь
15-летний украинский парень получил тяжелые травмы головы после избиения в результате нападения на почве ксенофобии в Германии, и Генеральное консульство в Дюссельдорфе оказывает пострадавшему консульскую помощь.
Украина и США обсудили реформы внутреннего аудита и контроль за военной помощью
Заместитель министра обороны Юрий Джигир встретился с представителями США, чтобы обсудить реформирование системы внутреннего аудита в Украине, создание аудиторского комитета в Минобороны и мониторинг конечного использования оружия, предоставленного американскими партнерами.
Завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более 24 млн гривен
НАБУ завершило расследование по подозрению народного депутата в том, что он недостоверно задекларировал более 24 миллионов гривен в криптовалюте, которая на самом деле ему не принадлежала.