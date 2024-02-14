россияне в очередной раз обстреляли Херсон: трое раненых, среди них в тяжелом состоянии 14-летний ребенок

российские военные сегодня в очередной раз обстреляли Херсон. Известно о трех раненых гражданских. Среди них - 14-летний ребенок, за жизнь которого борются медики, 19-летний парень и пожилой мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российские оккупационные войска в очередной раз за день бьют по Херсону. На данный момент известно о трех пострадавших. В крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка - написал Прокудин в соцсетях.

По словам Прокудина, у ребенка - взрывная травма, ранения ноги и шеи. Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь.

Также в медучреждение со взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь.

Под вражеский удар попал и 19-летний парень. В результате обстрела он получил ранение ноги.

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