Армійці рф обстріляли Херсон: загинув 19-річний юнак
Київ • УНН
19-річний хлопець помер у лікарні від поранень, отриманих під час російського обстрілу Херсона 14 лютого.
Через атаку росіян по Херсону 14 лютого загинув 19 річний юнак. Про жертву російського обстрілу повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
На жаль, через ворожі обстріли загинула людина. 19-річний юнак, який отримав травми сьогодні вдень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя. Щирі співчуття родині загиблого.
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Раніше УНН писав про те що російські військові в черговий раз обстріляли Херсон. Повідомлялось про трьох поранених цивільних. Серед них - 14-річна дитина, за життя якої борються медики. Серед травмованих був і 19-річний хлопець та літній чоловік.
Тож через цей обстріл Херсону загинула одна людина, та ще дві зазнали поранень.
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