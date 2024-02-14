Ракетний удар по Великому Бурлуку: прокуратура почала розслідування
Київ • УНН
Прокуратура розпочала розслідування російського ракетного удару по Великому Бурлуку в Харківській області, в результаті якого були зруйновані житлові будинки, а люди опинилися під завалами.
Прокурори зафіксували наслідки ракетного удару по Великому Бурлуку, що на Харківщині. За фактом відкрили кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокуратура розпочала розслідування, передає УНН.
Прокурори працюють на місці російської ракетної атаки по Великому Бурлуку на Харківщині. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Деталі
За даними слідства, 14 лютого близько 16:15 ворог завдав ракетний удар по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Один з ворожих снарядів поцілив прямо у двоповерховий багатоквартирний будинок. Другий – у приватний житловий квартал. За попередніми даними, окупанти били ракетами типу С-300.
Є інформація, що під завалами досі перебувають люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Інформація буде уточнюватись.
Зазначається, що прокурори, слідчі поліції та профільні служби працюють на місці чергового російського терору. Інформація буде уточнюватись.
рф атакувала ракетами С-300 Великий Бурлук: є влучання у житлові будиники, під завалами є люди14.02.24, 18:12 • 21649 переглядiв
Нагадаємо
У Нацполіції Харківської області заявили, що у результаті ворожого ракетного удару по Великому Бурлуку, що на Харківщині, двоє людей загинули, ще п’ятеро травмовані. Крім того, ще чотирьох рятувальники дістали з-під завалами.