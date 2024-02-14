Ракетний удар рф по Великому Бурлуку: чотирьох людей врятували з-під завалів
Київ • УНН
Чотирьох людей було врятовано з-під завалів у Великому Бурлуці після того, як російський ракетний обстріл вбив двох чоловіків, які опинилися під уламками.
У Великому Бурлуку, що на Харківщині, після ракетної атаки рф врятували з-під завалів чотирьох людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"На цю хвилину 5 постраждалих: 3 чоловіки та 2 жінки. Саме з-під завалів врятовано 4 людини", - повідомив голова Харківської ОВА.
Крім того, він уточнив інформацію про жертв.
"Два чоловіки загинули, обидва опинилися під завалами. Наразі вдалося дістати тіло одного", - додав Синєгубов.
Удар по Великому Бурлуку: з-під завалів житлового будинку врятували жінку14.02.24, 19:24 • 25728 переглядiв
Нагадаємо
У Нацполіції Харківської області заявили, що у результаті ворожого ракетного удару по Великому Бурлуку, що на Харківщині, двоє людей загинули, ще четверо можуть перебувати під завалами.