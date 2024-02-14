Удар по Великому Бурлуку: з-під завалів житлового будинку врятували жінку

Після російського удару по селищу великий Бурлук, в ході пошуково-рятувальних робіт працівники ДСНС дістали з-під завалів двоповерхового будинку жінку. Про це розповів голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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За його словами, наразі триває розбір завалів двоповерхового будинку в селищі Великий Бурлук і порятунок людей, які перебувають під завалами.

Щойно врятовано жінку. Їй надається уся необхідна меддопомога - розповів Синєгубов.

Очільник ОВА розповів, що вже відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих. Також він зазначив, що один чоловік загинув.

Нагадаємо

У Нацполіції Харківської області заявили, що у результаті ворожого ракетного удару по Великому Бурлуку, що на Харківщині, двоє людей загинули, ще четверо можуть перебувати під завалами