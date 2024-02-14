Удар по Великому Бурлуку: з-під завалів житлового будинку врятували жінку
Київ • УНН
Жінка була врятована з-під завалів двоповерхового будинку в селі Великий Бурлук співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час пошуково-рятувальних робіт після російського удару.
Після російського удару по селищу великий Бурлук, в ході пошуково-рятувальних робіт працівники ДСНС дістали з-під завалів двоповерхового будинку жінку. Про це розповів голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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За його словами, наразі триває розбір завалів двоповерхового будинку в селищі Великий Бурлук і порятунок людей, які перебувають під завалами.
Щойно врятовано жінку. Їй надається уся необхідна меддопомога
Очільник ОВА розповів, що вже відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих. Також він зазначив, що один чоловік загинув.
Нагадаємо
У Нацполіції Харківської області заявили, що у результаті ворожого ракетного удару по Великому Бурлуку, що на Харківщині, двоє людей загинули, ще четверо можуть перебувати під завалами