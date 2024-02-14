Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину

После российского удара по поселку Большой Бурлук, в ходе поисково-спасательных работ работ работники ГСЧС достали из-под завалов двухэтажного дома женщину. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, сейчас продолжается разбор завалов двухэтажного дома в поселке Великий Бурлук и спасение людей, находящихся под завалами.

Только что спасена женщина, ей оказывается вся необходимая медпомощь - рассказал Синегубов.

Глава ОГА рассказал, что уже известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Также он отметил, что один человек погиб.

Напомним

В Нацполиции Харьковской области заявили, что в результате вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку, что на Харьковщине, два человека погибли, еще четверо могут находиться под завалами