Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину
Киев • УНН
Женщина была спасена из-под завалов двухэтажного дома в селе Великий Бурлук сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время поисково-спасательных работ после российского удара.
После российского удара по поселку Большой Бурлук, в ходе поисково-спасательных работ работ работники ГСЧС достали из-под завалов двухэтажного дома женщину. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По его словам, сейчас продолжается разбор завалов двухэтажного дома в поселке Великий Бурлук и спасение людей, находящихся под завалами.
Только что спасена женщина, ей оказывается вся необходимая медпомощь
Глава ОГА рассказал, что уже известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Также он отметил, что один человек погиб.
Напомним
В Нацполиции Харьковской области заявили, что в результате вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку, что на Харьковщине, два человека погибли, еще четверо могут находиться под завалами
Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину
Женщина была спасена из-под завалов двухэтажного дома в селе Великий Бурлук сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время поисково-спасательных работ после российского удара.
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