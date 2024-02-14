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Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину

Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 17:24  •  12752 просмотра

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Женщина была спасена из-под завалов двухэтажного дома в селе Великий Бурлук сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время поисково-спасательных работ после российского удара.

После российского удара  по поселку Большой Бурлук, в ходе поисково-спасательных работ работ работники ГСЧС достали из-под завалов двухэтажного дома женщину. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, сейчас продолжается разбор завалов двухэтажного дома в поселке Великий Бурлук и спасение людей, находящихся под завалами.

Только что спасена женщина, ей оказывается вся необходимая медпомощь 

- рассказал Синегубов.

Глава ОГА рассказал, что уже известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Также он отметил, что один человек погиб.

Напомним

В Нацполиции Харьковской области заявили, что в результате вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку, что на Харьковщине, два человека погибли, еще четверо могут находиться под завалами

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Удар по Великому Бурлуку: з-під завалів житлового будинку врятували жінку
A blow to Velykyi Burluk: a woman rescued from the rubble of a residential building
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Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину

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