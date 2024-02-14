Ракетний удар по Великому Бурлуку: двоє людей загинули, ще четверо можуть бути під завалами
Київ • УНН
Внаслідок ворожого ракетного удару по Великому Бурлуку на Харківщині загинуло двоє людей, ще четверо, можливо, опинилися під завалами. Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі.
У результаті ворожого ракетного удару по Великому Бурлуку, що на Харківщині, двоє людей загинули, ще четверо можуть перебувати під завалами, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
"Попередньо, рашисти били з ЗРК С-300. Пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8. За попередніми даними, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, є інформація, що під завалами можуть знаходитися ще четверо осіб. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали.
Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі.
На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
рф атакувала ракетами С-300 Великий Бурлук: є влучання у житлові будиники, під завалами є люди14.02.24, 18:12 • 21654 перегляди