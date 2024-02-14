Ракетный удар по Великому Бурлуку: два человека погибли, еще четверо могут быть под завалами

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  136999 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  199699 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  221666 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  214930 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  316518 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356153 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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В результате вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку на Харьковщине погибли два человека, еще четверо, возможно, оказались под завалами. Также поврежден частный дом и два полицейских автомобиля.

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Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны находятся на пути к достижению целевого показателя оборонных расходов альянса в 2% ВВП к 2024 году, и что США нуждаются в союзниках.

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Украинский парламент может рассмотреть законопроект об усилении мобилизации в начале марта.

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Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп

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Правительство планирует масштабную программу по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры Украины по современным технологиям с привлечением международных инвесторов.

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Восстановление энергосектора Украины: в правительстве планируют большую программу с привлечением широких кругов международных инвесторов

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Украинская прокуратура сообщила о подозрении в экоциде российскому генерал-полковнику и четырем его подчиненным за то, что они отдали приказ осуществить 74 нападения на Харьковскую ядерную исследовательскую установку "Источник нейтронов".

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Начиная с 15 февраля 2024 года, Латвия будет конфисковать автомобили с российскими номерами, которые не выезжают из страны или не регистрируются на местном уровне.

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В Украине выдали более 1 млн тест-полосок для больных сахарным диабетом по программе реимбурсации

С октября украинцы, больные диабетом, получили более 1,1 миллиона тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови благодаря программе реимбурсации.

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TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

TikTok создаст "избирательные центры" в своем приложении для борьбы с дезинформацией накануне выборов в ЕС в июне.

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TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС