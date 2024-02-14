Ракетный удар по Великому Бурлуку: два человека погибли, еще четверо могут быть под завалами

В результате вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку, что на Харьковщине, два человека погибли, еще четверо могут находиться под завалами, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Предварительно, рашисты били из ЗРК С-300. Поврежден двухэтажный дом, в котором из 16 квартир разрушены 8. По предварительным данным, погибли два человека, их личные данные устанавливает полиция. Среди пострадавших - трое мужчин и женщина", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, есть информация, что под завалами могут находиться еще четыре человека. Полиция помогает спасателям разбирать завалы.

Также поврежден частный дом и два полицейских автомобиля.

На места событий выехали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

рф атаковала ракетами С-300 Великий Бурлук: есть попадание в жилые дома, под завалами есть люди