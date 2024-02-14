рф атаковала ракетами С-300 Великий Бурлук: есть попадание в жилые дома, под завалами есть люди

Армия рф нанесла ракетный удар по поселку Великий Бурлук на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, есть попадание в жилые дома, пострадали 7 гражданских, но под завалами еще есть люди, передает УНН.

"Сегодня, в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Великий Бурлук. Предварительно С-300. Попал в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним.

Пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали", - сообщил глава ОГА.

По словам Синегубова, под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь.

"Все профильные службы на месте. Информация обновляется", - резюмировал он.

Харьковская область: обстреляно более 15 населенных пунктов, есть жертвы