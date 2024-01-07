Харьковская область: обстреляно более 15 населенных пунктов, есть жертвы
Киев • УНН
Российские войска атаковали более 15 населенных пунктов Харьковщины, вызвав разрушения и ранения. Во время масштабных разрушений был ранен 56-летний мужчина.
За прошедшие сутки россияне обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины. В результате есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
За день артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины.
Вчера около 10 часов оккупанты, в частности, нанесли удар по Волчанску Чугуевского района. Обломочные ранения получил 56-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован, состояние среднее. Повреждено предприятие и электроопоры и разрушен один частный дом. Кроме этого, в 14:15 оккупанты еще и из миномета обстреляли Волчанск, повредив еще один частный дом.
Около 10:15 враг обстрелял Купянск. Среди повреждений - частные дома и детсад. Один жилой дом разрушен полностью. В 11:00 произошел вражеский артиллерийский обстрел окрестностей поселка Казачья Лопань Харьковского района. В конце концов около 13:50 под обстрел попал город Мерефа Харьковского района.
Также среди пострадавших населенных пунктов: Красная Заря Богодуховского района, Лукьянцы Харьковского района, Бочковое, Бударки Чугуевского района, и поселки Купянского района.
Харьковщина готовится к ударам рф по критической инфраструктуре региона - Синегубов05 январь 2024, 13:28 • 21546 просмотров
Харьковская область: обстреляно более 15 населенных пунктов, есть жертвы
Российские войска атаковали более 15 населенных пунктов Харьковщины, вызвав разрушения и ранения. Во время масштабных разрушений был ранен 56-летний мужчина.
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