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Харківська область: обстріляно понад 15 населених пунктів, є жертви

Харківська область: обстріляно понад 15 населених пунктів, є жертви

Київ • УНН

 • 36687 перегляди

Російські війська атакували понад 15 населених пунктів Харківщини, спричинивши руйнування та поранення. Під час масштабних руйнувань було поранено 56-річного чоловіка.

За добу що минула росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини. В результаті є руйнування та постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За день артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Вчора близько 10 год окупанти, зокрема, завдали удару по Вовчанську Чугуївського району. Уламкових поранень зазнав 56-річний чоловік. Наразі він госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство та електроопори та зруйновано один приватний будинок. Окрім цього, о 14:15 окупанти ще й з міномету обстріляли Вовчанськ, пошкодивши ще один приватний будинок.

Близько 10:15 ворог обстріляв Куп'янськ. Серед пошкоджень - приватні будинки та дитсадок. Один житловий будинок зруйновано повністю. Об 11:00 стався ворожий артилерійський обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Зрештою близько 13:50 під обстріл потрапило місто Мерефа Харківського району.

Також серед постраждалих населених пунктів: Червона Зоря Богодухівського району, Лук'янці Харківського району, Бочкове, Бударки Чугуївського району, та селища Куп'янського району.

Харківщина готується до ударів рф по критичній інфраструктурі регіону - Синєгубов05.01.24, 15:28 • 25126 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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