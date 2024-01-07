Харківська область: обстріляно понад 15 населених пунктів, є жертви
Київ • УНН
Російські війська атакували понад 15 населених пунктів Харківщини, спричинивши руйнування та поранення. Під час масштабних руйнувань було поранено 56-річного чоловіка.
За добу що минула росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини. В результаті є руйнування та постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За день артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
Вчора близько 10 год окупанти, зокрема, завдали удару по Вовчанську Чугуївського району. Уламкових поранень зазнав 56-річний чоловік. Наразі він госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство та електроопори та зруйновано один приватний будинок. Окрім цього, о 14:15 окупанти ще й з міномету обстріляли Вовчанськ, пошкодивши ще один приватний будинок.
Близько 10:15 ворог обстріляв Куп'янськ. Серед пошкоджень - приватні будинки та дитсадок. Один житловий будинок зруйновано повністю. Об 11:00 стався ворожий артилерійський обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Зрештою близько 13:50 під обстріл потрапило місто Мерефа Харківського району.
Також серед постраждалих населених пунктів: Червона Зоря Богодухівського району, Лук'янці Харківського району, Бочкове, Бударки Чугуївського району, та селища Куп'янського району.
Харківщина готується до ударів рф по критичній інфраструктурі регіону - Синєгубов05.01.24, 15:28 • 25126 переглядiв