рф атакувала ракетами С-300 Великий Бурлук: є влучання у житлові будиники, під завалами є люди
Київ • УНН
російська армія завдала ракетного удару по селищу Великий Бурлук у Харківській області, влучивши в житлові будинки та поранивши 7 цивільних осіб, під завалами досі залишаються люди.
Армія рф завдала ракетного удару по селищу Великий Бурлук на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є влучання у жилові будинки, постраждали 7 цивільних, але під завалами ще є люди, передає УНН.
"Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним.
Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували", - повідомив голова ОВА.
За словами Синєгубова, під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу.
"Усі профільні служби на місці. Інформація оновлюється", - резюмував він.
Харківська область: обстріляно понад 15 населених пунктів, є жертви07.01.24, 09:52 • 36687 переглядiв