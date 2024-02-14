Ракетный удар рф по Великому Бурлуку: четырех человек спасли из-под завалов
Четыре человека были спасены из-под завалов в Великом Бурлуке после того, как российский ракетный обстрел убил двух мужчин, которые оказались под обломками.
В Раде уже обсуждают возможности регулирования Telegram - глава Нацсовета
Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заявила, что украинские законодатели обсуждают меры по регулированию мессенджера Telegram, поскольку он стал проблемой, а его анонимная администрация не реагирует на запросы об удалении токсичного контента.
В НАПК рассказали, какие документы следует подавать новым декларантам-медикам
НАПК разъяснило, какие документы должны подать новые медицинские декларанты от военных, консультативных и экспертных медицинских комиссий до конца марта.
Декларирование снова под угрозой: какую жалобу рассматривает КСУ и почему это важно
Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона, которые обязывают чиновников подавать электронные декларации об имущественном состоянии и доходах.
В Воздушных силах надеются, что украинки смогут стать пилотами F-16
Сейчас в Украине нет ни одной женщины-пилота F-16, но представитель командования Воздушных сил надеется, что это изменится в будущем.
Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину
Женщина была спасена из-под завалов двухэтажного дома в селе Великий Бурлук сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время поисково-спасательных работ после российского удара.
Почти 20 тысяч молодоженов подали заявления о браке онлайн через сервис портала "Дія"
Более 20 000 украинских пар воспользовались услугой регистрации брака на портале "Дія" с момента его запуска, что позволило им подать заявление о бракосочетании онлайн и выбрать детали своей церемонии.
Это цвет крови украинцев: МИД обратилась к космическому бренду MAC Cosmetics из-за популярного оттенка помады "Russian Red"
Украина обратилась к компании MAC Cosmetics из-за названия популярного оттенка помады "Russian Red" и отметила, что Russian Red - это цвет крови украинцев, которых убивает рф.
На оккупированной части Запорожья россияне милитаризируют украинских детей - Федоров
россияне в оккупированных районах Запорожской области активно ведут пропаганду среди украинских школьников, записывая одних в "молодежную армию", а к другим приезжают вербовать на службу в оккупационные войска, обещая стипендии.
Десять стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ для обороны Украины
10 стран подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ИТ-коалиции, чтобы помочь Украине построить совместимую ИТ-инфраструктуру для своих сил обороны в течение следующих 6 лет.