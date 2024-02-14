Ракетный удар рф по Великому Бурлуку: четырех человек спасли из-под завалов

В Великом Бурлуке, что на Харьковщине, после ракетной атаки рф спасли из-под завалов четырех человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"На эту минуту 5 пострадавших: 3 мужчины и 2 женщины. Именно из-под завалов спасены 4 человека", - сообщил председатель Харьковской ОГА.

Кроме того, он уточнил информацию о жертвах.

"Два человека погибли, оба оказались под завалами. Сейчас удалось достать тело одного", - добавил Синегубов.

Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину

Напомним,

В Нацполиции Харьковской области заявили, что в результате вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку, что на Харьковщине, два человека погибли, еще четверо могут находиться под завалами.