Ракетный удар по Великому Бурлуку: прокуратура начала расследование
Прокуратура начала расследование российского ракетного удара по Великому Бурлуку в Харьковской области, в результате которого были разрушены жилые дома, а люди оказались под завалами.
В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены
По предварительным данным, в результате стрельбы в москве возле гостиницы на улице Плющихе ранения получили три человека.
Официально заработали коалиции ПВО и дронов: Умеров по результатам "Рамштайна"
Министр обороны Умеров объявил об официальном запуске Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и Коалиции беспилотников после 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы в Софии, в третий раз став абсолютной чемпионкой Европы.
рф получит ответ: Зеленский о жестоком обстреле Селидово
Президент Зеленский осудил российский обстрел Селидово, в результате которого погибли три человека, включая мать и сына, и пообещал ответить на атаку на украинский город.
Донецкая область: россияне обстреляли Краматорск, есть разрушения
14 февраля россияне нанесли артиллерийский удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого было разрушено десяток частных домохозяйств вблизи жилых кварталов, хотя обошлось без жертв.
Дроны, ПВО, самолеты, разминирование: Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания "Рамштайн"
Министр обороны Умеров обсудил результаты 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая формирование коалиций для оказания Украине помощи по противовоздушной обороне, беспилотникам и разминированию.
Порошенко говорит, что его снова "не пустили" за границу. В Верховной Раде отреагировали
В Верховной Раде опровергли заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что спикер не подписал распоряжение о его участии в Мюнхенской конференции по безопасности из-за якобы угрозы его жизни за рубежом, заявив, что в парламент не поступало никаких документов для участия Порошенко.
В ЕС не согласовали 13-й пакет санкций против россии
Послы ЕС не смогли согласовать 13-й пакет санкций против россии из-за того, что Германии понадобилось больше времени для изучения предложений, которые в основном состояли из черных списков лиц и организаций.
В Черном море прибавилось безопасности: Зеленский отреагировал на уничтожение корабля "цезарь куников"
Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины за уничтожение российского десантного корабля "цезарь куников" в Крыму и заявил, что Украина продолжит очистку Черного моря от российских террористических объектов.