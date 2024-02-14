Ракетный удар по Великому Бурлуку: прокуратура начала расследование

Прокуроры зафиксировали последствия ракетного удара по Великому Бурлуку, что на Харьковщине. По факту открыли уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуратура начала расследование, передает УНН.

Прокуроры работают на месте российской ракетной атаки по Великому Бурлуку на Харьковщине. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 14 февраля около 16:15 враг нанес ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Один из вражеских снарядов попал прямо в двухэтажный многоквартирный дом. Второй - в частный жилой квартал. По предварительным данным, оккупанты били ракетами типа С-300.

Есть информация, что под завалами до сих пор находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Информация будет уточняться.

Отмечается, что прокуроры, следователи полиции и профильные службы работают на месте очередного российского террора. Информация будет уточняться.

рф атаковала ракетами С-300 Великий Бурлук: есть попадание в жилые дома, под завалами есть люди

Напомним

В Нацполиции Харьковской области заявили, что в результате вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку, что на Харьковщине, два человека погибли, еще пятеро травмированы. Кроме того, еще четырех спасатели достали из-под завалов.