На Сумщині прогриміло 74 вибухи за день через ворожі обстріли
Київ • УНН
Російська армія обстріляла вісім населених пунктів у Сумській області з мінометів, артилерії та безпілотників, спричинивши, за даними місцевої влади, 74 вибухи 14 лютого.
14 лютого російська армія 14 разів обстріляла вісім громад на Сумщині — це Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади. Прогриміли 74 вибухи, повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ 10 (вибухів).
Миколаївська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
Білопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
Хотінська громада: зафіксовано 14 вибухів з мінометів.
Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (16 вибухів).
Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
Краснопільська громада: з території рф здійснено удар FPV-дронами (5 вибухів).
Армійці рф обстріляли Херсон: загинув 19-річний юнак14.02.24, 22:17 • 30389 переглядiв