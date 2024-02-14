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На Сумщині прогриміло 74 вибухи за день через ворожі обстріли

На Сумщині прогриміло 74 вибухи за день через ворожі обстріли

Київ • УНН

 • 32020 перегляди

Російська армія обстріляла вісім населених пунктів у Сумській області з мінометів, артилерії та безпілотників, спричинивши, за даними місцевої влади, 74 вибухи 14 лютого.

14 лютого російська армія 14 разів обстріляла вісім громад на Сумщині — це Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади. Прогриміли 74 вибухи, повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ 10 (вибухів).

Миколаївська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Білопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: зафіксовано 14 вибухів з мінометів.

Есманьська громада: був мінометний обстріл  (4 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (16 вибухів).

Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: з території рф здійснено удар FPV-дронами (5 вибухів).

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