россияне ночью 7 раз обстреляли приграничье Сумщины

Ночью россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 20 взрывов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.

Обстрелам подверглись Краснопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Середино-Будская, Свесская громады

Эсманская община: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).



Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).



Дружбовская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.



Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).



Свеська громада: были обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (5 взрывов).



Дополнение

Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли жителей 11 общин расположенных в приграничной зоне Сумщины. Всего в регионе прозвучало почти три сотни взрывов.