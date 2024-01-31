россияне ночью 7 раз обстреляли приграничье Сумщины
Киев • УНН
россияне 7 раз обстреляли артиллерией, минометами и стрелковым оружием населенные пункты Сумской области, вызвав более 20 взрывов.
Ночью россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 20 взрывов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.
Обстрелам подверглись Краснопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Середино-Будская, Свесская громады
- Эсманская община: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
- Дружбовская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
- Свеська громада: были обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (5 взрывов).
Дополнение
Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли жителей 11 общин расположенных в приграничной зоне Сумщины. Всего в регионе прозвучало почти три сотни взрывов.
россияне ночью 7 раз обстреляли приграничье Сумщины
россияне 7 раз обстреляли артиллерией, минометами и стрелковым оружием населенные пункты Сумской области, вызвав более 20 взрывов.
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