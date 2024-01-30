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Сумщина: окупанти здійснили майже півсотні обстрілів прикордоння, випустили майже три сотні снарядів

Сумщина: окупанти здійснили майже півсотні обстрілів прикордоння, випустили майже три сотні снарядів

Київ • УНН

 • 29218 перегляди

Російські окупанти обстріляли 11 громад Сумської області. Там пролунало майже 300 вибухів.

Російські загарбники обстріляли мешканців 11 громад розташованих у прикордонній зоні Сумщини. Загалом у регіоні пролунало майже три сотні вибухів. Про це розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

– повідомили в ОВА.

Деталі

Станом на 21.00 обстріли зафіксували:

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (30 вибухів), гранатометів (СПГ) (3 вибухи), артилерії (6 вибухів) та здійснив ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (4 вибухи)

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (35 вибухів), обстріли з мінометів (18 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріли БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), РСЗВ (35 вибухів) та мінометні обстріли (27 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (27 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (8 вибухів). Також ворогом застосовано обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе" типу "Ланцет").

Шалигинська громада: були обстріли з РСЗВ (25 вибухів), мінометів (7 вибухів) та із стрілецької зброї.

Есманьська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Середино-Будську, Зноб-Новгородську та Дружбівську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (8 вибухів).

Свеська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Харківщина: росіяни атакували Малоданилівську громаду, ймовірно "Іскандерами"30.01.24, 20:19 • 30787 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні через атаки російських військових у Сумській області загинули чотири людини, та ще одна зазнала поранення. Зокрема, жертвами російської агресії стали мешканці Юнаківської та Зноб-Новгородської громад.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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