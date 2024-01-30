Сумщина: оккупанты нанесли почти полсотни ударов, выпустили почти три сотни снарядов
Киев • УНН
Российские оккупанты обстреляли 11 громад Сумской области. Там прозвучало почти 300 взрывов.
Российские захватчики обстреляли жителей 11 общин расположенных в приграничной зоне Сумщины. Всего в регионе прозвучало почти три сотни взрывов. Об этом рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Свесская, Дружбовская, Середино-Будская громады.
Детали
По состоянию на 21.00 обстрелы зафиксировали:
Великописаревская громада: враг бил из минометов (30 взрывов), гранатометов (СПГ) (3 взрыва), артиллерии (6 взрывов) и совершил ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (4 взрыва)
Краснопольская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (35 взрывов), обстрелы из минометов (18 взрывов).
Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (9 взрывов), обстрелы БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), РСЗО (35 взрывов) и минометные обстрелы (27 взрывов).
Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (САУ) (27 взрывов), РСЗО (10 взрывов) и минометов (8 взрывов). Также врагом применен обстрел БпЛА ("дрон-камикадзе" типа "Ланцет").
Шалигинская громада: были обстрелы из РСЗО (25 взрывов), минометов (7 взрывов) и из стрелкового оружия.
Эсманская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.
Середино-Будскую, Зноб-Новгородскую и Дружбовскую громады россияне обстреляли из минометов.
Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (САУ) (8 взрывов).
Свесская община: осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
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Напомним
Накануне из-за атак российских военных в Сумской области погибли четыре человека, и еще один получил ранения. В частности, жертвами российской агрессии стали жители Юнаковской и Зноб-Новгородской громад.
Сумщина: оккупанты нанесли почти полсотни ударов, выпустили почти три сотни снарядов
Российские оккупанты обстреляли 11 громад Сумской области. Там прозвучало почти 300 взрывов.
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