Харьковщина: россияне атаковали Малоданиловскую громаду, вероятно "Искандерами"
По словам главы Харьковской областной военной администрации, россияне обстреляли ракетами "Искандер-М" населенный пункт Малоданиловка в Харьковской области.
Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы
Российская армия обстреливает город Херсон с временно оккупированного ею левого берега, взрывы слышны в разных частях города.
Каждая жизнь важна: в ГСЧС показали, как чрезвычайники спасли двух котиков
Украинские спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов, которые оказались в опасной ситуации.
Зеленский: Украина наращивает производство дронов и боеприпасов, одновременно разрабатывая новое оружие
Украина увеличивает производство беспилотников и боеприпасов, а также разрабатывает новые образцы вооружений, чтобы укрепить свою оборону от полномасштабного вторжения России.
Детенизация эскпорта в Одесской области: в Нибулоне говорят, что было трудно, но теперь даже выгодно
В августе 2023 года глава Одесской областной военной администрации ввел новые правила, которые требуют от экспортеров зерна подтверждать происхождение товаров перед тем, как суда покинут Украину, для борьбы с теневым экспортом.
Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Ниинистьо за поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию евроатлантической интеграции
Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Саули Ниинистьо за его личную поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию интеграции Украины в евроатлантические организации.
Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции по конфискации замороженных активов рф
Комитет ПАСЕ по политическим вопросам принял проект резолюции, рекомендующий создать международный механизм для перевода 300 миллиардов долларов замороженных российских государственных активов, чтобы помочь восстановить инфраструктуру Украины, поврежденную российской агрессией.
Украина впервые проходит отопительный за счет газа собственной добычи - Шмыгаль
Украина прошла первый отопительный сезон, полагаясь исключительно на газ собственной добычи, благодаря 11% увеличению добычи Нафтогазом и Укргаздобычей.
Глава украинской разведки: россия получает компоненты как с Запада, так и с Востока, несмотря на санкции
Руководитель украинской военной разведки отметил, что никто полностью не перекрыл доступ россиян к иностранным комплектующим, которые они получают как с Запада, так и с Востока через легализованную контрабанду.
Более 30 команд и более 400 разработчиков: в Минобороны подвели итоги первого хакатона "Наступление машин"
Министерство обороны Украины провело первый Хакатон по совершенствованию беспилотных систем на фронте, который объединил более 450 разработчиков, инженеров и изобретателей, создавших инновационные решения для решения различных военных проблем.