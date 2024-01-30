Харьковщина: россияне атаковали Малоданиловскую громаду, вероятно "Искандерами"

россияне атаковали Малоданиловскую громаду, что на Харьковщине. По предварительной информации для удара применили ракеты типа "Искандер-М". О последствиях обстрелов сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения Харьковщины. Также повторно нанесли ракетный удар по населенному пункту Малоданиловской громады. Вероятно, применив Искандер-М. Детали уточняются. - написал Синегубов.

Детали

По состоянию на 20:00 пострадавших из-за ракетного удара не фиксировали.

Кроме того, вечером враг нанес удары по Золочевской громаде Богодуховского района. В результате обстрела был поврежден дом. Прошло без пострадавших.

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Напомним

Днем жители Харькова услышали мощный взрыв. По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова оккупанты нанесли ракетный удар в области, тип использованной российской ракеты тогда еще был неизвестен.