Харківщина: росіяни атакували Малоданилівську громаду, ймовірно "Іскандерами"
Київ • УНН
За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, росіяни обстріляли ракетами "Іскандер-М" населений пункт Малоданилівка в Харківській області.
росіяни атакували Малоданилівську громаду, що на Харківщині. За попередньою інформацією для удару застосували ракети типу "Іскандер-М". Про наслідки обстрілів повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення Харківщини. Також повторно завдали ракетний удар по населеному пункту Малоданилівської громади. Ймовірно, застосувавши Іскандер-М. Деталі уточнюються.
Деталі
Станом на 20:00 постраждалих через ракетний удар не фіксували.
Крім того, ввечері ворог завдав ударів по Золочівській громаді Богодухівського району. Внаслідок обстрілу був пошкоджений будинок. Минулось без постраждалих.
Атака дронів на Харківщину: прокуратура показала наслідки удару по Змієву30.01.24, 11:20 • 27723 перегляди
Нагадаємо
Вдень мешканці Харкова почули потужний вибух. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова окупанти завдали ракетного удару в області, тип використаної російської ракети тоді ще був невідомий.