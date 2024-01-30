Атака дронів на Харківщину: прокуратура показала наслідки удару по Змієву
Київ • УНН
Російські окупаційні війська атакували Харківську область за допомогою безпілотників 29 січня, в результаті чого було поранено одного працівника та пошкоджено будівлі цивільних підприємств і житлові будинки. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Минулої доби, 29 січня, окупаційні війська рф дронами атакували Харківщину, в результаті чого було поранено працівника одного з підприємств. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними слідства, 29 січня близько 23:25 російська армія застосувала щонайменше шість БПЛА по м. Зміїв.
Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Отримав поранення 52-річний співробітник, його госпіталізовано до лікарні. У місті також частково пошкоджено житлові будинки
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації. Крім того, правоохоронці продемонстрували залишки ворожих дронів.
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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що за минулу добу загалом артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
Нагадаємо
У ніч на 30 січня 2024 року, як повідомляється, ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та двома зенітними керованими ракетами С-300. Сили оборони у небі над Україною вночі знищили 15 російських дронів-камікадзе.