На Миколаївщині вночі знищили "шахед": через падіння уламків горіла вантажівка, є поранений

У ніч на 30 січня Сили оборони знищили один ворожий "шахед" у небі над Миколаївською областю. В результаті падіння БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, постраждав водій. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС та голову ОВА Віталія Кіма.

У ніч на 30 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу "Shahed-136/131". Внаслідок падіння уламків, зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний - написав Кім у Telegram.

Як зазначає ДСНС, загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 кв. м.

Крім того, зі слів Кіма, учора, 29 січня, о 20:47, 23:31 та сьогодні вночі, 30 січня, о 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У небі над Україною вночі знищено 15 з 35 "шахедів"