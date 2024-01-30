На Миколаївщині вночі знищили "шахед": через падіння уламків горіла вантажівка, є поранений
Київ • УНН
30 січня Сили оборони знищили безпілотник Shahed-136 над Миколаївською областю. Під час падіння уламків загорілася вантажівка, що перевозила насіння соняшнику. Водій отримав черепно-мозкову травму.
У ніч на 30 січня Сили оборони знищили один ворожий "шахед" у небі над Миколаївською областю. В результаті падіння БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, постраждав водій. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС та голову ОВА Віталія Кіма.
У ніч на 30 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу "Shahed-136/131". Внаслідок падіння уламків, зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний
Як зазначає ДСНС, загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 кв. м.
Крім того, зі слів Кіма, учора, 29 січня, о 20:47, 23:31 та сьогодні вночі, 30 січня, о 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У небі над Україною вночі знищено 15 з 35 "шахедів"30.01.24, 08:31 • 29794 перегляди