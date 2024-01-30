На Николаевщине ночью уничтожили "шахед": из-за падения обломков горел грузовик, есть раненый

В ночь на 30 января Силы обороны уничтожили один вражеский "шахед" в небе над Николаевской областью. В результате падения БпЛА в одном из районов на дороге загорелся грузовой автомобиль, пострадал водитель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и председателя ОВА Виталия Кима.

В ночь на 30 января силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате падения обломков, загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние пострадавшего пока стабильное - написал Ким в Telegram.

Как отмечает ГСЧС, загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 кв. м.

Кроме того, по словам Кима, вчера, 29 января, в 20:47, 23:31 и сегодня ночью, 30 января, в 00:22 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет.

В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"