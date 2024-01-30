Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву

За прошедшие сутки, 29 января, оккупационные войска рф дронами атаковали Харьковскую область, в результате чего был ранен работник одного из предприятий. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Согласно данным следствия, 29 января около 23:25 российская армия применила по меньшей мере шесть БПЛА по г. Змиев.

Повреждены здания гражданского предприятия. Получил ранения 52-летний сотрудник, он госпитализирован в больницу. В городе также частично повреждены жилые дома - резюмировали в прокуратуре.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации. Кроме того, правоохранители продемонстрировали остатки вражеских дронов.

На Николаевщине ночью уничтожили "шахед": из-за падения обломков горел грузовик, есть раненый

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - заявили в Харьковской областной прокуратуре.

Дополнение

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что за минувшие сутки в целом артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины.

Напомним

В ночь на 30 января 2024 года, как сообщается, враг атаковал 35-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили 15 российских дронов-камикадзе.