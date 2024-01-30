Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  137014 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  215267 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  274600 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  250516 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  278276 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Новости по теме

Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву

российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область с помощью беспилотников 29 января, в результате чего был ранен один работник и повреждены здания гражданских предприятий и жилые дома. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву

россияне сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи гумштаба на Херсонщине: есть раненый

российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника возле здания гуманитарного штаба в Херсонской области, ранив 50-летнего мужчину.

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россияне сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи гумштаба на Херсонщине: есть раненый

Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов

Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании временных центров содержания мигрантов в Албании. Ранее соглашение оспаривала оппозиция, но теперь ожидается, что оно будет ратифицировано парламентом Албании, где большинство имеет партия премьер-министра Эди Рамы.

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Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов

Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин

Украина испытывает новые беспилотники в реальных боевых условиях, а не на полигонах, из-за срочности войны, утверждает министр стратегических отраслей промышленности страны. Он рассказал журналу Time, что Украине не хватает времени на проведение обычных испытаний, и она вынуждена вносить коррективы в то время, когда беспилотники уже используются против российских целей.

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Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин

Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину

Спасатели в Мирнограде Донецкой области спасли женщину, которая оказалась под завалами после того, как российский удар повредил двухэтажный дом.

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Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину

"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне

Война рф против Украины продолжается и, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и "мы не видим света в конце тоннеля", заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул важность защиты принципов суверенитета и территориальной целостности и избежания мира, где "сила имеет право"

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"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Всеволода Князева по подозрению в получении взяток на сумму 2,7 миллиона долларов. Во время обысков были обнаружены "меченые купюры" у других судей Верховного Суда, но они до сих пор без подозрений.

Криминал и ЧП •   •  28980 просмотра
Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Рекордный экспорт вооружений США: $238 млрд продаж военного оборудования в 2023 году

Общая стоимость американского экспорта вооружений в 2023 году достигла рекордных 238 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Из них $80,9 млрд - это зарубежные военные продажи, которые выросли на 55,9%, и $157,5 млрд - прямые коммерческие продажи, которые выросли на 2,5%. Рост объясняется тем, что страны пополняют запасы, отправленные в Украину, и готовятся к широкомасштабным конфликтам.

Война •   •  12178 просмотра
Рекордный экспорт вооружений США: $238 млрд продаж военного оборудования в 2023 году

Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР

Курсантке одного из украинских правоохранительных вузов сообщено о подозрении в том, что она обманула женщину, с которой познакомилась на сайте знакомств, на сумму более 800 тысяч гривен, выдавая себя за раненого военнослужащего, который нуждается в операции. Суд избрал курсантке меру пресечения в виде содержания под стражей.

Криминал и ЧП •   •  10490 просмотра
Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР

12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ

По данным американской разведки, по меньшей мере 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Около 10% сотрудников агентства в Газе имеют тесные связи с боевиками.

Новости Мира •   •  10052 просмотра
12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ