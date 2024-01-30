Вибух на Харківщині було чутно в центрі міста, якою саме ракетою били росіяни, поки невідомо - голова ОВА

Вибух у Харківській області було чутно в центрі Харкова, якою саме ракетою били російські війська, поки невідомо, повідомив в ефірі телемарафону у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Це може бути балістика, може бути ракета С-300... Вибух був досить значний, його чули в центрі міста Харкова, і... така була інформація, що удар був саме по місту - однак, це передмістя, фактично це Харківський район - сказав Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що на місці удару працюють всі відповідні служби, які мають ідентифікувати конкретну модель.

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