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Вибух на Харківщині було чутно в центрі міста, якою саме ракетою били росіяни, поки невідомо - голова ОВА

Вибух на Харківщині було чутно в центрі міста, якою саме ракетою били росіяни, поки невідомо - голова ОВА

Київ • УНН

 • 65472 перегляди

У Харківській області через ворожий удар був вибух, який було чутно в центрі Харкова. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, тип використаної російської ракети поки що невідомий.

Вибух у Харківській області було чутно в центрі Харкова, якою саме ракетою били російські війська, поки невідомо, повідомив в ефірі телемарафону у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Це може бути балістика, може бути ракета С-300... Вибух був досить значний, його чули в центрі міста Харкова, і... така була інформація, що удар був саме по місту - однак, це передмістя, фактично це Харківський район

- сказав Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що на місці удару працюють всі відповідні служби, які мають ідентифікувати конкретну модель.

росіяни вдарили по Харківщині: є влучання в області - ОВА30.01.24, 12:49 • 24903 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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