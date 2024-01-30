Взрыв в Харьковской области был слышен в центре города, какой именно ракетой били россияне, пока неизвестно - глава ОВА

Взрыв в Харьковской области был слышен в центре Харькова, какой именно ракетой били российские войска, пока неизвестно, сообщил в эфире телемарафона во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Это может быть баллистика, может быть ракета С-300... Взрыв был довольно значительный, его слышали в центре города Харькова, и... такая была информация, что удар был именно по городу - однако, это пригород, фактически это Харьковский район - сказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что на месте удара работают все соответствующие службы, которые должны идентифицировать конкретную модель.

россияне ударили по Харьковщине: есть попадания в области - ОВА