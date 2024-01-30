Взрыв в Харьковской области был слышен в центре города, какой именно ракетой били россияне, пока неизвестно - глава ОВА
В Харьковской области из-за вражеского удара был взрыв, который был слышен в центре Харькова. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, тип использованной российской ракеты пока неизвестен.
Блинкен посетит Израиль в шестой раз с начала войны с ХАМАС
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль с 3 по 5 февраля для проведения ряда встреч с израильскими лидерами, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
В Украине упростили механизм определения семейного круга военных, имеющих право на помощь
Украина упростила процесс определения членов семей военнослужащих, которые имеют право на получение денежной помощи.
Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ
Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.
ВСУ нанесли удар по российской радиолокационной станции ПВО в оккупированном Крыму
Утром 30 января украинские военные совершили атаку на российскую радиолокационную станцию, расположенную вблизи села Раздольное в оккупированном Россией Крыму.
Сравнил депутата с ведьмой: в Коломые уволили секретаря горсовета
Секретарь Коломыйского городского совета в Украине потерял свою должность после того, как унизительно высказался об одной из депутаток. Его увольнение инициировал омбудсмен.
Оккупанты из артиллерии обстреляли поселок на Херсонщине: есть пострадавшая
Российская артиллерия обстреляла село Токаревка в Херсонской области, в результате чего пострадала 47-летняя женщина.
Пограничники благодаря дронам обнаружили двух уклонистов на границе с Молдовой
Пограничники в Буковинском регионе Украины с помощью беспилотника обнаружили и задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Молдовой. Мужчины были из Киевской и Днепропетровской областей.
Львовщина первой в Украине совершила декоммунизацию: ликвидировано 312 советских памятников
Львовская область демонтировала все 312 советских памятников, став первой областью в Украине, которая завершила процесс декоммунизации. Местные общины и активисты демонтировали памятники без использования бюджетных средств.
В прошлом году в Украине стало больше наличности, а также значительно возросло количество банкнот номиналом 1000 гривен - Нацбанк
По состоянию на 1 января 2024 года в обращении было больше всего банкнот номиналом 500 гривен - почти треть от общего количества, а также монет номиналом 10 копеек.