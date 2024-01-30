россияне ударили по Харьковщине: есть попадания в области - ОВА
Киев • УНН
россия нанесла удар по Харьковской области. Пострадавших на эту минуту нет.
Армия рф сегодня нанесла удар по Харьковщине, зафиксировано попадание, пока без пострадавших, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты ударили по Харьковской области. Зафиксировано попадание в области. На эту минуту без пострадавших. Детали устанавливаются
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, россияне ударили по пригороду. "Прилет был в близком пригороде Харькова. В Харьков не прилетало", - написал Терехов.
Ранее УНН сообщал, что в Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
россияне ударили по Харьковщине: есть попадания в области - ОВА
россия нанесла удар по Харьковской области. Пострадавших на эту минуту нет.
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