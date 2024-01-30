россияне ударили по Харьковщине: есть попадания в области - ОВА

Армия рф сегодня нанесла удар по Харьковщине, зафиксировано попадание, пока без пострадавших, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты ударили по Харьковской области. Зафиксировано попадание в области. На эту минуту без пострадавших. Детали устанавливаются - написал Синегубов в Telegram.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, россияне ударили по пригороду. "Прилет был в близком пригороде Харькова. В Харьков не прилетало", - написал Терехов.



Ранее УНН сообщал, что в Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв.