росіяни вдарили по Харківщині: є влучання в області - ОВА
Київ • УНН
росія завдала удару по Харківській області. Постраждалих на цю хвилину немає.
Армія рф сьогодні завдала удару по Харківщині, зафіксоване влучання, наразі без постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти вдарили по Харківщині. Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, росіяни вдарили по передмістю. "Приліт був у близькому передмісті Харкова. У Харків не прилітало", - написав Терехов.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух.