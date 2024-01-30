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У Харкові пролунав вибух - мер

У Харкові пролунав вибух - мер

Київ • УНН

 • 25247 перегляди

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов. Раніше Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу балістичних ракет.

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН

"У Харкові вибух", - написав Терехов у Telegram. 

Раніше у  Повітряних силах попередили про загрозу балістики, зокрема і для Харківської області. 

"Харківська, Сумська, Полтавська області - загроза застосування балістичного озброєння"- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram. 

Доповнення 

Крім того, по всій Україні оголосили масштабну тривогу через зліт ворожого МІГ з аеродрому Саваслейка. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
ihor-terekhovІгор Терехов
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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