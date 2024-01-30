У Харкові пролунав вибух - мер
Київ • УНН
У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов. Раніше Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу балістичних ракет.
У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
"У Харкові вибух", - написав Терехов у Telegram.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу балістики, зокрема і для Харківської області.
"Харківська, Сумська, Полтавська області - загроза застосування балістичного озброєння"- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
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Крім того, по всій Україні оголосили масштабну тривогу через зліт ворожого МІГ з аеродрому Саваслейка.