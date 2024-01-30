В Харькове прогремел взрыв - мэр

ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters

Лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине и настаивают на настоятельной необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет, говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства Reuters.