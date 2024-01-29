Сумщина: через обстріли росіян чотири людини загинули, одна травмована
Київ • УНН
Чотири людини загинули, та ще одна зазнала поранення через атаки російських військових Сумської області. Зокрема, жертва російської агресії стали мешканці Юнаківської та Зноб-Новгородської громад.
Чотири людини загинули, та ще одна зазнала поранення через атаки російських військових Сумської області. Про жертв збройної агресії рф повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Ворог продовжує вбивати мирних людей на Сумщині. Сьогодні росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, якому наприкинці лютого виповнилося б 37. Співчуття рідним та близьким загиблого.
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Раніше УНН писав із посиланням на дані поліції регіону про те, що загинули три людини та одна зазнала поранення через російський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади.
Зазначалось, що окупанти атакували громаду з мінометів та РСЗВ.
Загалом, в області впродовж поточної доби зафіксували 46 обстрілів прикордонних територій. В регіоні пролунав 221 вибух. Під вогонь ворога потрапили мешканці Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
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Великописарівська громада: здійснено обстріли з мінометів (32 вибухів), артилерії (16 вибухів), гранатометів (АГС) (24 вибухи). Крім того, був обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух).
Миропільська громада: зафіксовано обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух).
Хотінська громада: 25 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів) та здійснено артобстріл (4 вибухи).
Білопільська громада: здійснено обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе") (4 вибухи), обстріл з мінометів (14 вибухів), артилерії (14 вибухів) та стрілецької зброї.
Юнаківська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи), унаслідок чого загинула 1 цивільна особа. Також були обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (САУ) (3 вибухи) та РСЗВ (17 вибухів).
Середино-Будська громада: зафіксовано ракетні обстріли некерованими авіаційними ракетами (НАР) з літака (8 вибухів), гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (15 вибухів). унаслідок чого 3 осіб загинули (одна особа – по дорозі до лікарні) та одну особу поранено.
Есманьська громада: зафіксовано обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух) та мінометні обстріли (4 вибухи).
Шалигинська громада: ворог бив з гранатометів (СПГ) (1 вибух).
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"Звертаємо увагу, що знаходження у 5-кілометровій зоні небезпечне для життя. Бережіть себе та рідних, скористайтесь можливостями евакуаційних заходів, які проводяться на прикордонні", - додали в ОВА.