Сумщина: через обстріли росіян чотири людини загинули, одна травмована

ukenru
29 березня, 19:41 • 45383 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 100364 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116997 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118467 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234419 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157363 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147966 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133586 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121751 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112903 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
83 %
748 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32582 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33991 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26857 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 32887 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 25292 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234419 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386241 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441257 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449595 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116998 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130916 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125098 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99125 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108118 перегляди
Актуальне
Сумщина: через обстріли росіян чотири людини загинули, одна травмована

Сумщина: через обстріли росіян чотири людини загинули, одна травмована

Київ • УНН

 • 100770 перегляди

Чотири людини загинули, та ще одна зазнала поранення через атаки російських військових Сумської області. Зокрема, жертва російської агресії стали мешканці Юнаківської та Зноб-Новгородської громад.

Чотири людини загинули, та ще одна зазнала поранення через атаки російських військових Сумської області.  Про жертв збройної агресії рф повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Ворог продовжує вбивати мирних людей на Сумщині. Сьогодні росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, якому наприкинці лютого виповнилося б 37. Співчуття рідним та близьким загиблого.

– повідомили про чергового загиблого на Сумщині.

Деталі

Раніше УНН писав із посиланням на дані поліції регіону про те, що загинули  три людини та одна зазнала поранення через російський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади. 

Зазначалось, що окупанти атакували громаду з мінометів та РСЗВ.

Загалом, в області впродовж поточної доби зафіксували 46 обстрілів прикордонних територій. В регіоні пролунав 221 вибух. Під вогонь ворога потрапили мешканці Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Найбільша активність російських ДРГ на Сумщині - Демченко29.01.24, 21:11 • 69272 перегляди

Великописарівська громада: здійснено обстріли з мінометів (32 вибухів), артилерії (16 вибухів), гранатометів (АГС) (24 вибухи). Крім того, був обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух).

Миропільська громада: зафіксовано обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух).

Хотінська громада: 25 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів) та здійснено артобстріл (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе") (4 вибухи), обстріл з мінометів (14 вибухів), артилерії (14 вибухів) та стрілецької зброї.

Юнаківська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи), унаслідок чого загинула 1 цивільна особа. Також були обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (САУ) (3 вибухи) та РСЗВ (17 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано ракетні обстріли некерованими авіаційними ракетами (НАР) з літака (8 вибухів), гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (15 вибухів). унаслідок чого 3 осіб загинули (одна особа – по дорозі до лікарні) та одну особу поранено.

Есманьська громада: зафіксовано обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух) та мінометні обстріли (4 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з гранатометів (СПГ) (1 вибух).

росіяни обстріляли передмістя Херсону, поцілили у житловий будинок – ДСНС29.01.24, 23:20 • 67866 переглядiв

"Звертаємо увагу, що знаходження у 5-кілометровій зоні небезпечне для життя. Бережіть себе та рідних, скористайтесь можливостями евакуаційних заходів, які проводяться на прикордонні", - додали в ОВА.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92