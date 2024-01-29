Сумщина: из-за обстрелов россиян четыре человека погибли, один травмирован

Четыре человека погибли, и еще один получил ранения из-за атак российских военных Сумской области. О жертвах вооруженной агрессии рф сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Враг продолжает убивать мирных людей на Сумщине. Сегодня россияне сбросили взрывчатку с дрона на окраине Могрицы в Юнаковской общине. В результате обстрела погиб мужчина, которому в конце февраля исполнилось бы 37 лет. Соболезнования родным и близким погибшего. - сообщили об очередном погибшем на Сумщине.

Детали

Ранее УНН писал со ссылкой на данные полиции региона о том, что погибли три человека и один получил ранения из-за российского обстрела Зноб-Новгородской территориальной общины.

Отмечалось, что оккупанты атаковали общину из минометов и РСЗО.

В общем, в области в течение текущих суток зафиксировали 46 обстрелов приграничных территорий. В регионе прогремел 221 взрыв. Под огонь врага попали жители Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской громад.

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Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из минометов (32 взрывов), артиллерии (16 взрывов), гранатометов (АГС) (24 взрыва). Кроме того, был обстрел БпЛА ("дрон-камикадзе") (1 взрыв).

Миропольская громада: зафиксирован обстрел БпЛА ("дрон-камикадзе") (1 взрыв).

Хотинская громада: 25 мин сбросили россияне на территорию громады. Также состоялся сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (8 взрывов) и осуществлен артобстрел (4 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен обстрел БпЛА ("дрон-камикадзе") (4 взрыва), обстрел из минометов (14 взрывов), артиллерии (14 взрывов) и стрелкового оружия.

Юнаковская громада: произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (2 взрыва), в результате чего погиб 1 гражданский человек. Также были обстрелы из минометов (3 взрыва) и артиллерии (САУ) (3 взрыва) и РСЗО (17 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксированы ракетные обстрелы неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с самолета (8 взрывов), гранатометный обстрел (АГС) (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: осуществлены обстрелы из минометов (5 взрывов) и РСЗО (15 взрывов). в результате чего 3 человека погибли (один человек - по дороге в больницу) и один человек ранен.

Эсманьская громада: зафиксирован обстрел БпЛА ("дрон-камикадзе") (1 взрыв) и минометные обстрелы (4 взрыва).

Шалигинская громада: враг бил из гранатометов (СПГ) (1 взрыв).

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"Обращаем внимание, что нахождение в 5-километровой зоне опасно для жизни. Берегите себя и родных, воспользуйтесь возможностями эвакуационных мероприятий, которые проводятся на границе", - добавили в ОВА.