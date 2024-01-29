Сумщина: из-за обстрелов россиян четыре человека погибли, один травмирован
Четыре человека погибли, и еще один получил ранения из-за атак российских военных Сумской области. В частности, жертва российской агрессии стали жители Юнаковской и Зноб-Новгородской общин.
россияне обстреляли пригород Херсона, попали в жилой дом - ГСЧС
Российские оккупанты обстреляли жилой дом на окраине Херсона, в результате чего возник пожар. В тот же вечер в Херсоне были слышны взрывы, а также российские обстрелы города Берислав.
Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины
Послы стран ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщила Бельгия, которая председательствует в Совете ЕС.
Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Молдову и Польшу с 29 января по 1 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Она планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества против угроз со стороны России и Беларуси.
Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Премьер-министра Люксембурга Люка Фридена за поддержку Люксембурга в создании ИТ-коалиции и присоединении к коалиции по истребителям F-16. Они также обсудили послевоенное восстановление Украины и замораживание российских активов для ее финансирования.
Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"
В Запорожье полиция разоблачила трех человек, которые незаконно хранили у себя дома около 200 и 400 граммов высушенных растений каннабиса. Изъятые вещества направлены на экспертизу для определения окончательного обвинения подозреваемым.
Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко
На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко
Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников
Зеленский заявил, что ключевой задачей на 2023 год для Украины является сохранение преимущества над Россией в операциях с использованием беспилотников. По его словам, Украина должна разрабатывать лучшие беспилотники, чтобы спасать жизни солдат и опережать российские войска.
"Сделали очень мощный шаг": Украина и Венгрия обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана
Украина и Венгрия обсудили возможность встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана. Украинская сторона считает, что достигла прогресса в организации такого саммита для улучшения отношений.
В Бериславе российская бомба упала возле жилого дома, обошлось без жертв
Российские оккупанты сбросили авиабомбу возле многоэтажного дома в украинском Бериславе. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.