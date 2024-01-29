россияне обстреляли пригород Херсона, попали в жилой дом - ГСЧС

Российские захватчики атаковали пригород Херсона и попали прямо в жилой дом. Видео с места прилета показали в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Сегодня вечером армия рф атаковала один из населенных пунктов пригорода Херсона. Вражеский снаряд попал прямо в жилой дом, возник пожар. На тушение пожара выезжали херсонские пожарные. - написали под видео ГСЧС

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Вечером 29 января в Херсоне были слышны взрывы, россияне обстреливали областной центр. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко.

Кроме того, в этот же вечер российские захватчики сбросили авиабомбу на Берислав. Попали вблизи многоэтажного дома. Об обстреле рассказали в Херсонской ОГА.

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